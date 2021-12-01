立法院本會期月底結束，不過，五大預算案至今沒有一案完成三讀，國民黨團又因不滿行政院刊登公投廣告，停審明年度中央政府總預算，行政院發言人羅秉成1日表示，審查預算是立委的權利與責任，朝野政黨可就公投案各自宣講、辯護，但不要將公投案與總預算案混為一談。

五大預算案包含明年度中央政府總預算案、今年度國營事業預算、明年度國營事業預算、紓困5.0特別預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案，其中又以今年度國營事業預算的延宕審查情形最為嚴重。

羅秉成指出，行政院希望五大預算案能在立法院本會期三讀通過，也希望國民黨團依憲法與人民託付的責任，加速總預算案的審查。

五大預算案中，以今年度國營事業預算的延宕審查情形最為嚴重，按預算法51條規定，110年度中央政府及國營事業、基金預算，應在去年11月30日前完成審議，往年國營事業預算通常會拖到當年度立法院才審完，但今年度已快結束，立法院迄今卻未完成今年度國營事業預算三讀。

羅秉成強調，審查預算是立委的權利與責任，立委受憲法與人民所託付，對於年底4大公投案將舉行投票，朝野政黨可就公投案各自宣講、辯護，但不要將公投案與總預算案連結在一起，將二者混為一談，行政院呼籲國民黨團，根據憲法與人民所託付的責任，加速總預算等案審查。