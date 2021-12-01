新冠肺炎疫情延續兩年，造成跨國移動不變，許多國人憂心遭到移籍，會影響相關權益。健保、國民年金、綜所稅、地價稅及勞保都因應疫情做出彈性調整，衛福部社保司長商東福、財政部賦稅署副署長樓美鐘以及勞動部勞工保險局局長鄧明斌都在1日的疫情記者會中做出說明。

為讓民眾健保及國民年金的權益能有妥善因應措施，商東福指出，若因戶籍遷出導致喪失納保資格，只要在2020年1月1日仍在保的民眾可向健保署申請從退保之日接續納保，資格不受影響。而2018年後退保者，只要在2020年到2022年間返國恢復戶籍，可以從寬認定，在恢復戶籍日參加健保，不受六個月等待期限制。給付權益的包括慢性處方簽藥物或是海外緊急就醫，在期間內權益也不會受損。

不只健保，他表示，只要2020年1月1日國民年金仍在保的民眾，也可從退保日開始重新納保繳納保險費，資格不受影響。

至於綜合所得稅則依按照有沒有戶籍以及住在台灣的天數來判斷採取何種課稅方式。若沒有戶籍的話，居住沒有超過183天，採「就源扣繳」來完稅；如果有居住超過183天，雖然沒有戶籍，是依規定辦理「結算申報」。財政部賦稅署副署長樓美鐘指出，若因戶籍遷出產生稅賦影響，原則上接受民眾照原來的方式申報個人綜合所得稅，如果有疑義可跟國稅局申請，將就個案事實來從寬認定。

至於，受疫情影響全戶遷出設籍地恐影響自用住宅用地2‰的優惠稅率，樓美鐘則說，依規定是次年才會改課，現在只要在2022年前再次遷入戶籍且向地方稽徵機關提出申請，一樣可以適用自用住宅的用地優惠稅率2‰。

勞動部勞工保險局局長鄧明斌也指出，若疫情後出境日數扣除「2020年3月11日到邊境解封日」的日數不滿兩年，勞保局暫時不會取消勞工的投保資格；至於勞保老年年金請領並不受除籍影響，仍可依規定請領。