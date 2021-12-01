針對民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴一案，法務部長蔡清祥1日表示，本案檢察機關即時啟動偵查，展現主動積極精神，至於媒體問到是否有修法加重刑責必要時，蔡清祥認為，現行法律已經足夠，有關未經當事人同意散播性私密犯罪部分，法務部已提修法草案，正由行政院審查中

蔡清祥表示，根據媒體報導，本案地檢署積極主動分案去了解，展現檢察機關即時掌握社會各種狀況，若涉及刑事責任的話，就會啟動偵查。據報導涉案人可能涉及非告訴乃論之罪，所以檢察官本於職責來展開蒐證，展現主動積極的精神。

媒體問到，有部分立委提議，類似林秉樞這種犯罪應加重刑責，法務部有修法打算嗎？蔡清祥說，法律有最高與最低的刑度，期間有裁量空間，須由承辦檢察官跟法官視個案情節做認定，目前尚無修法必要。

蔡清祥指出，關於未經當事人同意散播性私密的犯罪，在本案發生前，法務部就已經提出修法草案，草案正由行政院審查中。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。