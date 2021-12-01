國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）11月30日公布調查報告表示，大陸正在全球「獵捕」台灣人。2016至2019年間，就有610名台灣民眾被引渡或強制遣返至大陸。陸委會主委邱太三今（1日）表示，108年7月柬埔寨案後，大陸就沒有再跟我方進行「人犯爭奪」了。

邱太三表示，在境外被查獲電信詐騙之我國國民，被遣送至大陸者，迄今實際數據統計為666人。但從108年7月柬埔寨案之後，在境外被查獲電信詐騙之我國國民均遣返回台，不再被遣送到大陸。在國外查獲的跨境電信詐騙案，我國人民被遣送回台人數統計迄今共1080人。

邱太三說，跨國性的電信詐欺，部分案件因最後的詐騙金額在台灣查扣，若兩岸不合作的話，我方也無法發回給對岸的受害人已查扣到的金額，或是給予被害人一定的補償。邱太三稱，108年7月後，大陸就沒有再跟我方進行「人犯爭奪」了。