民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴並拍攝不雅照片，檢警今凌晨依涉犯傷害、妨害秘密等罪將林男拘提到案，下午4時許，林男移送新北地檢署複訊，面對媒體追問：「有沒有話想說？有沒有偷拍」，林男回說：「我沒有偷拍」、他們不讓我講」，旁邊的警察一直阻擋媒體企圖阻止林說話，林說：「我跟高嘉瑜在一起期間，2人在飯店曾拍過很多影片」、「很多都是高嘉瑜掌鏡的」。
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