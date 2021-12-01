近日大陸58同城招聘研究院發佈家政行業就業大數據，從城市、職位、薪資等角度，對家政行業招聘求職情況進行分析。統計至2021年10月，家政行業典型職位平均招聘月薪為7593元（人民幣，下同），其中更以保姆的平均招聘薪酬最高，平均月薪為1萬572元；月嫂則居次為9529元。

據中新經緯引述58同城招聘研究院大數據顯示，觀察今年10月的大陸家政行業典型職位中，招聘活躍度較高的職位有保姆、清潔人員、鐘點工、月嫂、育嬰師／保育員與護工。同時求職活躍度較高的職位依次為清潔人員、保姆、護工、育嬰師／保育員、月嫂、鐘點工。

由此可見，保姆、清潔人員在供需兩端均有較高需求，加上10月是大陸傳統的招聘高峰期，市場對保姆、清潔人員的日益增長的招聘需求，從業者也對該行業產生了較高的求職熱情。

而從求職端上來看，10月大陸家政行業求職者的關注城市前10名，分別為北京、深圳、上海、成都、廣州、南京、杭州、西安、重慶、天津；投遞活躍城市則看到北京、成都、西安、重慶成長明顯，年增幅分別為29.49％、22.83％、21.55％、20.14％，都超過了20％。