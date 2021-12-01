雙城論壇致詞未提「兩岸一家親」 柯文哲：有人要汙名化就不要講

上海-台北城市論壇1日登場，外界好奇台北市長柯文哲今年致詞沒有提到「兩岸一家親」，柯文哲指出，如果國內要把這5個字來汙名化，那就不要講就好，但他的基本論調還是一樣，有交流增加善意、降低敵意，還有更重要是減少誤會，萬一真的有誤會，也比較容易化解。

柯文哲在雙城論壇後，被問及當初提出「兩岸一家親」論調後，相對去年還有提到一家親比一家仇好，今年致詞卻完全沒有提到。

柯文哲指出，因為我們以理性、務實、科學態度解決問題，「若在國內有人就是要抓這5個字來把它汙名化，那就不要講，換個方向講就好。」

他表示，其實基本論調還是一樣，有交流增加善意、降低敵意，還有更重要也減少誤會，萬一真的有誤會，也比較容易化解，其實真正目的是避免擦槍走火機會，內心最擔心的是「惡意螺旋」，就是我看你不順眼、你看我不順眼，惡意一直累積，這才是最令人擔心的。

此外，柯文哲致詞最後說會善待在台灣的陸配、陸企，也希望大陸善待在大陸的台灣人，外界認為這番話是受到遠東集團被重罰才提出。

柯文哲強調，這是相對的，至少當台北市長對陸配、陸生和陸企幫忙盡量做，他去過上海和昆山，昆山還有台商學校，台灣一堆人在上海和大陸各地也希望可以被善待，「就像我們在台北一樣善待陸配、陸生，這是相對的啊。」