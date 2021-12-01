中國附醫多維列印中心副主任陳怡文指出，透過三D立體轉印技術，可將病患腫瘤細胞在體外大量複製，以建立與患者體內相似的腫瘤特性及微環境。（馮惠宜攝）

為減少無效治療對患者的傷害，中國醫藥大學附設醫院多維列印中心的技術團隊研發體外腫瘤藥物精準篩選平台「高精準個人化癌藥篩選晶片」，提供給醫師精準診療指引，已證實對肺癌患者治療效果測值可達85％準確率。

中國醫藥大學附設醫院外科系副院長及多維列印中心主任方信元表示，對癌症患者而言最怕的是無效治療，中國附醫多維列印中心的技術團隊，成功運用醫療體系內臨床資源及跨領域合作研發之患者體外腫瘤藥物精準篩選平台，提供給醫師更真實預測治療效果的精準診療指引，不僅造福癌症患者，也展現台灣生醫科技實力，這項技術去年已榮獲2020年第17屆國家新創獎學研新創獎項，今年更榮獲2021年科技部「未來科技獎」殊榮及第18屆國家新創獎精進續獎的肯定。

多維列印中心副主任陳怡文指出，多維列印中心技術團隊開發的藥物精準篩選平台名稱：「高精準個人化癌藥篩選晶片Patient-Derived Tumor Spheroid＋ Chip PDTS＋ chip」是在體外建立與患者體內相似的腫瘤特性及微環境，並透過高通量標準化試驗，達到準確地在體外符合生理條件的3D腫瘤類球體晶片中測試癌症藥物對病人腫瘤細胞的效果，提供給醫師在標準診療指引之外，一個能更真實預測治療效果的精準醫療平台。

陳怡文說，目前「高精準個人化癌藥篩選晶片」技術已與中國附醫肺癌團隊合作，獲得許多與臨床具高度相關性的結果，在肺癌的臨床驗證結果顯示，晶片的預測值可達85％準確率、80％特異性、86.7％靈敏度，為達到最佳的臨床應用性並提高市場推廣度，本技術已於2021年11月通過ISO 15189國際認證審查，未來將申請衛福部「實驗室自行研發檢驗技術(LDTs)」認證，期望這樣精準檢測，可以提供給臨床醫師除了診療指引外其他用藥的可能性，更幫助患者獲得更有效的治療。

未來團隊將持續開發乳癌、大腸癌、直腸癌、胰臟癌、腦癌檢測套組的腫瘤晶片。期望本技術逐步成熟後，未來成為高精準的臨床常規檢測服務，大幅改變現有醫藥產業現況，並帶動醫療品質的提升。