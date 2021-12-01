12月是台東鳳梨釋迦產季，鹿野大原地區的釋迦集貨場不見往年熱鬧景象。（蔡旻妤攝）

12月是台東鳳梨釋迦產季，鹿野大原地區的釋迦集貨場不見往年熱鬧景象。（蔡旻妤攝）

中國大陸日前暫停進口台灣釋迦，台東鳳梨釋迦12月進入盛產期，集貨場卻冷冷清清；農民嘆往年大果一斤動輒60元，現在最多僅30元，中果以下甚至沒人願意收。至於外銷市場僅有香港、新加坡零星出貨，內銷訂單只有外縣市農會協助採購，而農委會的電商平台、量販通路尚未正式大量採購。

集貨場冷清清，偶爾有農民送來剛採下的鳳梨釋迦，集貨場工作人員慢條斯理整理套袋釋迦，原本天天收貨包裝的熱鬧景象早已不見，只剩下國內水果行口、北農市場少量需求，而產地收購最高每斤也不超過30元，農民說，有人願意收就不錯了。

前來交貨的胡姓農民搖搖頭表示，交的都是大顆的A級果，但價格一斤僅有45元，而這已是近1個月來最好的價格，他強調，「現在的價格很慘，有人肯收就很好了，現在只是看能不能將成本加減拿一些回來」。

一旁的朱姓果農大嘆，賣出的價格都不夠本錢，他說，往年這時期價格應落在50至60元，早期甚至有過70元；然而今年收購價卻腰斬，最多不超過30元，據他投入的成本，估計至少得賣45元。

據了解，大陸暫停進口釋迦後，中央、地方積極推出內銷、外銷、加工等因應策略，然而鹿野地區農會指出，目前農委會電商只下330斤的少量訂單，鹿野農會啟動自救機制，向20位農民以每斤45元收購4000斤鳳梨釋迦，準備出貨到新竹、美濃等6個縣外友好農會。

鹿野地區農會推廣主任張豪傑指出，農委會日前指出將努力在企業訂單上，目前尚未收到訂單，至於電商平台數量不多，眼看產季已到，希望能夠快加緊腳步。台東縣政府農業處則強調，近期會量販通路將陳列販售鳳梨釋迦鮮果，至於公部門協助的通路平台採購，主要是補足鳳梨釋迦的過剩，達到產量調節及穩定價格作用。