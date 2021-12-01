「重啟核四」公投領銜人黃士修（右二）今（1）日怒批，蔡英文總統兩度點名他這位平民老百姓，率領全軍來迎戰。（柯宗緯攝）

「重啟核四」公投領銜人黃士修今（1）日到高雄出席「打狗英雄聯盟」舉辦的四大公投議題記者會，他怒批，蔡英文總統兩度點名他這位平民老百姓，率領全軍來迎戰，「我雙拳難敵四手，而且現在是4000隻手對我上下其手，對我進行人格毀滅式打擊」。他疾呼，12月18日的核四公投，不只是投這座電廠，而是安全核廢跟殺人空汙的對決。

黃士修直說，今天到高雄一下高鐵就看到灰濛濛的天空，看了非常痛心，經濟部恐嚇大家說，如果三接遷離的話，每年會少137億度電，然後中南部要多燒500萬噸的媒。

他認為，如果北部核四廠能夠重啟，每1年是多200億度乾淨電力，可少燒700萬噸以上的煤，所以自己身為台中人，他支持「核四開起來，中火關一半」，甚至也可以把一些「扣打」分給高雄的興達電廠，讓台中跟高雄的市民都可以享受乾淨的空氣。

今天南部14個團體在高雄舉行記者會反對核四重啟，地球公民基金會執行長李根政直言，核四至少還要等15年才能發電，根本緩不濟急，若要減少空汙，應該把資源放在更有效的空汙改善。

對此，黃士修反批環團，他們就是在喊價，原本蘇貞昌院長說6到7年，後來變N加7年，又變10年，現在最新說法是15年，這種喊價式的重啟工程，就是刻意拖延。

「反核團體現在說什麼15年重啟，簡直胡說八道！」黃士修再指，根據日前他公布的台電內部文件顯示，核四廠1號機大概2到3年放燃料棒，2號機不到6年也可重啟，相較於空汙問題長達幾10年，若核四1號機能2到3年重啟，光是1號機所提供的電力，就抵過當年吵的非常兇的整座深澳電廠供電能力。

他怒批，反核團體整天跳針，可是火力、空汙的肺腺癌，每天都在屠殺我們的家人，1218核四公投，不只投這座電廠，而是安全核廢跟殺人空汙的對決，請環團考慮到中南部民眾的生命跟健康，不要不斷跳針造謠。

他怒斥，民進黨政府花幾億元大肆宣傳公投案，「我雙拳難敵四手，而且現在是4000隻手對我上下其手，對我進行人格毀滅式打擊」，府院黨的網軍圖卡和立委、監委不斷開記者會炒新聞，跳針那些已經被他拿出科學證據反駁的論點。

他不滿地說，連蔡英文總統都兩度點名黃士修一個平民老百姓，率領全軍來迎戰，難道要用政黨動員去綁架全國真正多數的民意嗎？所以中間選民就是決戰關鍵，不容讓四個案子被翻盤，否則我們要面臨的就是缺電、漲價、空汙、肺腺癌的未來。