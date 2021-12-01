女星葉家妤因與男星陳宇風合作八點檔《父與子》擦出愛火，小倆口在2011年奉子成婚，葉家妤婚後淡出螢光幕，專心照顧一對女兒，葉家妤過去因拍戲穿過多次婚紗，不過現實生活中的她卻沒拍過婚紗照，而昨適逢葉家妤的40歲生日，她開心PO美穿低胸白紗照，並直呼：「今年的生日禮物真是超乎所求所想啊 #我們終於拍婚紗了」。

葉家妤出道多年，過去曾參與《風水世家》、《父與子》、《夜市人生》等戲劇演出，葉家妤也因拍戲，與陳宇風擦出愛火，小倆口在2011年奉子成婚，葉家妤婚後便淡出螢光幕，專心照顧一對女兒，直到今年才復出拍八點檔《黃金歲月》。

在戲中曾穿過多次婚紗的葉家妤，在現實生活中其實沒拍過婚紗照，而近日適逢葉家妤40歲生日，她也在臉書曬出一家四口的婚紗自拍照，葉家妤開心寫下：「今年的生日禮物真是超乎所求所想啊 #謝謝所有記得我生日的人 #我們終於拍婚紗了」，直呼今年的生日很特別。

葉家妤、陳宇風結婚10年首拍婚紗。（圖／取材自葉家妤Joey ya臉書）

照片中，葉家妤辣穿低胸白紗，她一彎腰就讓傲人上圍呼之欲出，畫面辣度爆表，老公陳宇風則化身白馬王子，以一身白西裝入鏡，葉家妤曬照並有感而發：「感謝在我生命中出現的每一個小天使，因為你們的出現與存在，讓我人生的故事更加精彩，而這每一個階段都是如此的珍貴並成為我成長茁壯的養分和向前的動力，謝謝我親愛的家人朋友們～謝謝你們的愛，有你們真好」。