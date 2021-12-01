昱厚（6709）總經理徐悠深1日表示，自主開發的新冠肺炎治療藥AD17002挾獨特的作用機轉，可抵禦包括Omicron在內的任何突變種，屬於廣效性新冠肺炎治療藥物，已於本月展開收案，將會加速後續的臨床試驗，爭取早日上市。

徐悠深指出，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）屬於易發生突變的RNA病毒，至今全球已產生出數種具威脅性的變異株，但目前為止所發展的藥物仍無法有效地因應各種變異病毒感染。有鑑於人類將與病毒長期共存，將迫切需要一種廣效性新冠治療藥物。

從目前國際科學研究方向來看，先天免疫（innate immunity）主導抗SARS-CoV-2的免疫反應的相關研究備受關注，研究指出新冠病毒會抑制第一類干擾素產生並增加病毒的生存，也發現第一類干擾素有缺陷的人（包括基因或免疫導致），在感染新冠病毒後容易發展成重症；另外有研究發現，兒童感染新冠率低的證據也指向兒童活躍的先天免疫反應。基於以上研究，《自然》(Nature)雜誌的微生物期刊做出一項結論：第一類干擾素區域性的活化與適時的調控應該是新冠病毒患者生存的重要因素。換句話說，若能誘發人體局部第一類干擾素啟動保護作用，就可能達到廣泛性的抗感染效果，幾乎不受病毒株一般性突變的影響，而達到有效抑制。

昱厚的AD17002，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物。其主要作用機轉在誘導人體先天性免疫反應，於呼吸道上皮細胞誘導區域性分泌包含第一類干擾素在內的細胞素，保護未感染的細胞，降低已被感染的細胞內病毒複製和降低發炎，進而影響後天免疫反應（adaptive immunity），達成免疫治療的目的。AD17002在獲得TFDA/CDE同意執行二期臨床試驗後，在配合政府防疫隔離政策下，已建立完成收案模式，將在本月展開收案，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002噴鼻投藥治療，並進行五週的追蹤觀察。

另外，有鑑於台灣成功的防疫以致案源減少，昱厚也緊鑼密鼓與國外展開合作，盼加速推動臨床試驗，爭取AD17002新冠治療藥早日上市。