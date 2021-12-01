安心食品（MOS摩斯漢堡）榮獲財政部全國營業人開立雲端發票競賽活動「績優總機構獎」之殊榮，日前受邀參與110年度雲端發票推廣活動頒獎典禮，顯示摩斯漢堡積極配合政府推廣雲端發票政策深受肯定，長期以來秉持財政透明的企業行為一直是摩斯漢堡進步的主要動力。

安心食品（MOS摩斯漢堡）長期配合政府政策，積極向民眾推廣使用雲端發票，更串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營，讓顧客臨櫃消費時使用多元支付及摩斯卡消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。

安心食品（MOS摩斯漢堡）支持公益不遺餘力，基於長期的合作關心並發揮企業社會責任，連續七年與勵友基金會合作愛心發票箱，並於全台店舖放置發票捐贈箱及零錢箱，顧客可自由捐贈發票或小額零錢，更鼓勵消費者將電子發票捐給勵友基金會「愛心碼101」，也可直接使用摩斯卡消費綁定電子發票捐贈，摩斯漢堡號召顧客共同做愛心。

安心食品（MOS摩斯漢堡）為貫徹「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，積極發揮企業社會責任促進永續發展，長期重視節能減碳議題，從事源頭減量之管理，鼓勵顧客自備環保杯，推廣「MOS環保杯一杯一點，讓地球更美麗活動」已超過8年，累積兌換超過66萬8仟杯，至少減少347萬3仟個紙杯，善盡社會責任力行環保愛護地球，摩斯漢堡的摩斯（MOS）為英文海日（Mountain、Ocean、Sun）的字母縮寫，發揮健康元氣與熱情服務的精神，並與內政部營建署合作推廣國家公園環境教育，全民攜手愛護大自然。