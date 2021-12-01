日媒1日報導，歌舞伎演員中村吉右衛門（本名波野辰次郎）於11月28日因心臟病發過世，享年77歳。他今年3月心臓病發送醫以來持續進行療養。

他出身自東京，他最後一次的舞台表演是在今年3月東京歌舞伎座《三月大歌舞伎》的演出。2002年成為日本藝術院會員、2006年獲「毎日藝術獎」、2011年獲認定為「人間國寶」、2017年獲認定為「文化功勞者」。

他除了在歌舞伎界締造輝煌成就外，也在電視劇《鬼平犯科帳》飾演長谷川平蔵一角，將古時代充滿正義感的威嚴執法官演出濃厚人情味，連演9季，深受觀眾支持。