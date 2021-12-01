遭林秉樞指控有還手 高嘉瑜：不會跟怪物、野獸對打

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，今(1日)上午在律師陪同下，現身立院召開記者會對外說明。資深媒體人趙少康回想起日前高嘉瑜在受傷後，仍依約出席節目，感到十分心疼，並痛批打人的林秉樞，品格低劣，「連做人的資格都沒有」，呼籲政大將其開除學籍，同時他也呼籲總統蔡英文和民進黨管好側翼，不要趁隙做政治鬥爭。

趙少康今天在臉書上發文表示，高嘉瑜是「少康戰情室」的常客，即使身為公眾人物，又是立委，仍然遭到男友施暴，一張張被毆受傷的畫面曝光，實在令人痛心與不捨。上週高嘉瑜上節目的時候忽然戴起口罩，那時候大家就覺得很奇怪，對於戴口罩的原因，高嘉瑜當下支支吾吾、含糊其詞，現在想來，當時他身心都受創，還依約上節目，真是非常仁至義盡，更讓人心疼。

趙少康指出，打人的林秉樞黑歷史斑斑可考，不但對前女友施暴被判拘役40天，竟然還打自己的母親，要母親下跪，逼得母親得聲請保護令確保人身安全，如此大不孝，枉費他唸到政大博士班，品行卻這麼低劣，這樣的品格不要說是做學問了，連做人的資格都沒有。

趙少康認為，一個人如果學問很好，但品行不佳，對社會的危害可能更大，我呼籲政大火速開除林秉樞的學籍，否則影響校譽，社會觀感也不佳，政大一天不處理，我就會不停的呼籲校友們，向校方提出建議。

趙少康也說，面對這樣的不幸，竟然還有不少1450、綠營側翼，因為不滿高嘉瑜平常的政治光譜和高聲量，對她的遭遇暗自竊喜，甚至拿藍營鼓勵高嘉瑜的留言來暗酸高嘉瑜，對她造成二度傷害，這些長期躲在鍵盤後的酸民，已經完全喪失人性和良知。

趙少康直言，遏止暴力行為是普世價值，應該跨越黨派和性別，而自己不只呼籲藍營支持者不要用政治眼光看待這起事件，國民黨有人失言訕笑也已經被火速送考紀會處理，「請蔡英文及民進黨也要管好你們的側翼，不要趁隙做政治鬥爭，放任這些人檢討被害者，只會讓社會風氣更敗壞，扭曲人性的價值觀」。

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