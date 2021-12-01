晶片大廠高通Snapdragon年度峰會登場，年度5G旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 1登場，這是高通將旗艦系列名稱簡化後的首發產品，對於旗艦產品，高通依舊採Sub 6+ mmWave(毫米波)並進，相較於對手聯發科(2454)的天璣9000，首波率先押寶Sub 6，依舊各有各的堅持，先前聯發科即表示，明年聯發科將會推出新一代支援mmWave技術的旗艦晶片，但高通今卻直言，「明明可以做，但不知為何不支援」!

5G分為6GHz以下的Sub6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，自5G商轉到今，Sub6發展走在5G前段，Sub-6也在2020~2021年兩年間快速發展，至於毫米波(mmWave)則預計會在2022~2023年在北美等較先進通訊的市場逐漸普及。

目前全球5G市場依舊為Sub6的天下，僅美國、日本等在毫米波發展較為領先，而高通自5G初期，就一直採用Sub 6+mmWave(毫米波)的策略，讓手機品牌客戶「要甚麼有甚麼」，至於聯發科從5G開始至今，一路獨鍾Sub6技術，確實也讓聯發科在大陸5G滲透率上快速成長，今年幾乎確定營收、獲利都可再衝歷史高，只是，聯發科本次天璣9000似乎除大陸市場外，對於美國市場也是野心勃勃，但對於毫米波卻依舊採取再等等的策略，業界人士猜測，聯發科即有可能是因為在進入5G旗艦市場的首發戰役上，對於成本有所考量，若兩者都具備的手機，成本也會較高，對普及率也不利，加上現在美國市場毫米波真正上路的電信業者也僅一家而已，故仍有運籌帷幄的時間，可以在更適當的時間再推出搭載毫米波的產品。

高通今推出年度5G旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 1登場，也出示相關數據背書，GSA報告就顯示，從今年的年初至今，全球45個國家中有超過180多家電信業者正在投資毫米波技術，包括亞太地區的台灣、日本、韓國、馬來西亞、澳洲、新加坡、泰國、越南、香港等有29家電信業者已開始部署毫米波，用數據佐證在不久將來，毫米波的發展可期，故高通今也暗指聯發科，「明明可以做，但不知為何不支援」!

天璣9000是聯發科劍指真旗艦市場的關鍵代表作，可說是直接向長期的旗艦霸主高通下戰帖，欲自高通手中搶奪市佔率，為高通對自家旗艦仍舊信心十足，根據供應鏈訂單建置，包含三星、大陸手機品牌等對於Snapdragon 8 Gen 1態度都很積極，明年將有上看5500萬套的量能，相較上一代S888有機會再成長15~20%。