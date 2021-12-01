高齡化社會來臨，桃園市政府傾力推動醫療照護產業，舉辦「臺灣5G生態鏈，產業實現在桃園」交流會，中華電(2412)受邀參與，將藉由國發會5G城鄉補助案，結合部立桃園醫院共同發展桃園地區5G智慧醫療，帶動相關產業發展。

國發會表示，今年於智慧城鄉1.0的推動基礎上，加入5G、人工智慧結合物聯網(AIoT)等技術之整合運用，期望結合在地場域進行應用服務與商業模式概念驗證，發展智慧城鄉2.0之5G創新應用；目的希望能加速5G垂直應用系統整合與提升我國5G產業技術自主能力，進而協助我國企業，於國內場域試煉後拓展至海外市場。

中華電數據通信分公司總經理林昭陽表示，中華電致力於智慧醫療5G發展應用，透過5G高頻寬、低延遲、大連結等特性，加速智慧醫療產業發展。此次中華電信與衛生福利部桃園醫院、工一科技攜手合作，共同提出「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統計畫」，從醫生急救、救護車救難人員之需求出發，共同執行本計畫。

中華電以5G網路架構串接急診室及移動式精準醫療系統（院外醫療站及救護車），運用其低延遲、高頻寬之特性，解決傳統院外急救與院內急診室之溝通瓶頸；針對緊急救護需求打造「急診戰情系統」，擔任資料交換與資訊統合的角色，將移動式精準醫療系統之資訊即時傳遞至院內，在病患到院前，協助急診室醫療團隊做評估參考以預做準備，建立創新急救模式、成為急救系統標竿。除共同發展桃園地區5G智慧醫療外，此舉將有效為桃園地區醫療及照護服務帶來新風貌，協助衛生福利部桃園醫院有效分配醫療資源，共創桃園智慧照護領先格局，未來亦可由醫院向外延伸，結合巡診車等移動載體，提升偏鄉急難照護服務能量。