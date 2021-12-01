咖啡價格已經創下10年新高，但分析師認為以目前的形勢來看，市場供應吃緊的情況恐將一直持續到2023年，價格也將進一步走高。

本周一12月交割的咖啡合約收在每磅2.34美元。上周四紐約洲際交易所咖啡期貨價格升至每磅2.46美元，創下自2011年每磅漲破3美元大關以來的新高價。

此外，國際咖啡協會（International Coffee Association）上周五的基準價格達到每磅2.07美元，已較去年同期上漲85%。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen接受CNBC訪問時表示，過去的12個月裡，一場完美的風暴帶動咖啡豆價格衝高，未來的價格走勢將取決於這些情勢可能持續多久。我認為我們應關注今年巴西正在發生的事。他預估這些不利的氣候因素，將影響今年晚些時候和2022年、甚至是2023年的收成。

全球最大咖啡豆供應國巴西今年遭逢嚴重乾旱和異常寒冷的極端氣候。此前荷蘭合作銀行農產品研究部門主管Carlos Mera曾表示，對咖啡種植而言，氣候實在太糟，尤其是在巴西。

此外，包括缺櫃等全球供應鏈問題，也是導致咖啡價格高漲的主要原因。

哥倫比亞全國咖啡聯合會（FNC）負責人Roberto Velez周二則對需求提出警告，他表示，為了防止Omicron新冠變種病毒擴散而重啟經濟封鎖措施，將使全球咖啡產業再次受到衝擊。Velez接受接受路透社訪問持表示，我們擔心各國如果再度關閉，我們又將重回一個只能在家裡喝咖啡的世界。

最早在南非發現的Omicron新冠變種病毒已被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），促使越來越多國家關閉邊境或收緊境管規定。

然而去年的經驗顯示，咖啡需求並沒有因為這場大流行病而減弱，喝咖啡的場景只是從辦公室或咖啡廳改成在家裡，但咖啡需求仍然強勁。此前全美咖啡協會（National Coffee Association）則表示美國農業部預測今年咖啡消費量將超過收成量。而供不應求的情況持續存在，意味著咖啡價格將進一步走高。