出道20年的8點檔男星傅子純，驚爆已與愛情長跑多年的圈外女友秘婚3年多，其所屬的經紀公司鳳凰藝能回應：「是的，子純結婚了，不是刻意秘婚，沒有主動告知媒體，是因為雙方家人都希望能低調的生活，謝謝大家的祝福。」他今（1日）下午進民視錄《黃金歲月》也大方親自證實喜訊，並感謝大家的祝福。

傅子純秘婚三年曝光，如常進棚錄影。（民視提供）

傅子純表示因為老婆是圈外人，也有答應長輩就簡單登記即可，現在生活很平穩跟自在。被問到有沒有生小孩計畫，他說這一點非常謝謝雙方家長的信任，他們對孩子就是一切隨緣，加上現在兩人共同有養可愛的狗兒子跟狗女兒，一家四口相當幸福。

傅子純秘婚三年曝光，如常進棚錄影。（民視提供）

傅子純在《黃金歲月》飾演的劉家豪有如「大仁哥」般守護蘇晏霈，他透露現實生活也是這樣，平常切水果跟家事都是他一手包辦，他說自己是摩羯座，把生活過好、把另一半打點好生活大小事，就是最大的浪漫。而且他透露交往7年結婚也是他們經過討論才決定的，得知許多鐵粉跟觀眾也獻上滿滿的祝福，讓傅子純超級感謝，也表示現階段在戲劇演出會加倍努力。