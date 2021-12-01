交通部公布今年1至9月道路交通事故統計，全台發生25萬6188件事故，造成2186人死亡、33萬9986人受傷，道路安全督導委員會也首次公布各縣市首長主持道安會議狀況，本島縣市應每月開會、離島應每季開會，但全台22縣市中，有16個縣市長主持會議次數低於5成，其中更有8個縣市長掛零。

道安會發布最新統計，今年酒駕造成死亡、自小客車事故死亡、機車自撞死亡、高齡機車自撞死亡、電動自行車事故死亡人數皆有上升趨勢。直轄市由於人口稠密，傷亡總數較多，但以每10萬人計算，則以南部、東部縣市傷亡比例較高。

1至9月交通事故死亡人數前5名，分別為高雄237人、台南233人、台中213人、桃園204人以及新北187人。

縣市每10萬人死亡人數前5名，分別為台東20.6人、嘉義縣19.6人、屏東縣17.5人、宜蘭17.5人以及苗栗17.1人。

道安會執行秘書吳木富表示，未來實際的改善道路安全手段，包括改善路口路型、推動全民終身道安教育、加強科技執法、加強大型車安全，以及到各縣市走動式督導，促進地方落實道安工作。

根據慣例，地方政府的道安會議都是由各縣市長主持，本島縣市每月召開1次，澎湖縣、金門縣每季召開1次，連江縣每2季召開1次。

今年1至9月縣市長主持0次的縣市，包括基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣，主持1次的為新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣與台東縣，其餘主持未過半的還有桃園市、高雄市與宜蘭縣。

每月皆召開道安會議、且縣市長都親自主持的，僅有台南市，其次為台北市與苗栗縣，首長各主持了8次會議。