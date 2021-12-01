林秉樞移送地檢署爆插曲 警車意圖衝撞記者

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴並拍攝不雅照片，檢警今凌晨依涉犯傷害、妨害秘密等罪將林男拘提到案，下午4時許，林男移送新北地檢署複訊時，大批媒體已在偵查大樓前守候，開車員警不但沒停車讓林男下車，反催油門直衝，險些撞到拍攝記者，在院檢繞了一圈後，甚至還把車開出地檢署。

攝影記者氣得猛拍車窗：「你在幹嘛？」、「怎麼可以撞人？」員警不理會加油門將車開離地檢署。約隔了10分鐘後，才又繞回地檢署讓林男下車。

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