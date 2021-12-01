為了解社區互動是否能帶出社區幸福感，芥菜種會以進行「社區幸福力大調查」，結果發現，鄰居間聊天的次數越頻繁、在社區中認識的人越多，都與「對村里的滿意度」呈現正相關；而在社區中「有需求被滿足」的人也比「未被滿足」的人，對村里的滿意度來的高，另一方面在社區中曾提供服務的人，比沒有提供服務的人，幸福感高。可見當社區居民開始進行社交行為與互助時，對社區的評價及幸福感都會提升。

芥菜種會在台服務已70年，長期照顧弱勢族群，深知現代鄰舍間越來越冷漠疏遠，造成許多社會問題，期待透過建構社區互助網絡「芥助網」，讓社區成為一個互助的共同體。芥助網鄰舍節舉辦至今已是第三屆，「鄰舍節」起源於1990年的法國，原意為「樓房的節慶」，是一個讓鄰居見面打招呼、互相認識、歡慶的節日。當時有一位獨居老婦人在家中過世，卻足足兩個月後才被鄰居發現，這件事情深深震撼當地，於是開始舉辦活動，希望能打破都市中的冷漠與孤單，共同建立起社區中的情感互助網絡。

芥助網鄰舍節邀請民眾響應「CIVIC HOUR」，一小時為社區做一件事，即使在實行防疫新生活，彼此互助的愛仍在，實踐「用心防疫，與鄰共好」，讓社區活絡，重建鄰里關係，達到社區自助互助、共享共好的願景。