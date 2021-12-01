民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打、控制行動，對方還拿私密片當作威脅籌碼，引發社會大眾關注。對此，媒體人呂文婉今（1日）以過來人身分，在臉書替高嘉瑜加油。

高嘉瑜已公開全身傷勢照及驗傷診斷書，頭部、顏面和四肢都掛彩，傷口三天後還無法結痂，令人看得怵目心驚，今上午也在律師李永裕陪同之下，出面泣訴遭林秉樞痛毆始末，並表示對方的手機存了自己和前女友的私密影片、照片，數量非常多，這些女性可能不知道自己被拍，且林男曾利用不雅片脅迫她們包括自己。

呂文婉針對高嘉瑜遭施暴事件，今中午忍不住在臉書替她打抱不平，認為不管是政經地位再高、職場能力多強的女性，一碰到內心最柔軟的部分，都只是渴望被疼愛的小女人，「記者會中，高嘉瑜怪自己笨，自己蠢，識人不明！愛到迷茫……愛到空亡……愛到卡慘死……這跟她是誰無關！妳一點都不丟臉，丟臉的是施暴者。」

呂文婉在留言處呼籲：「男女交往前真的要先謹慎調查對方背景……歷史！」不過也感嘆：「但愛來了，通常什麼都忘了！只看到自己想看的、想聽的！我是過來人。」

事實上，呂文婉曾有一段婚姻，已於11年前結束，一人母兼父職扛起養育女兒Mareen的責任，她抱怨過前夫總愛計較芝麻蒜皮的小事，只會節流不懂開源，離婚前就認清兩人個性不適合，覺得這輩子真的嫁錯人，被問到還有沒有機會破鏡重圓？呂文婉強調復合是要她的命，根本不可能。

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