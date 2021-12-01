為滿足客戶親子理財需求，中國信託商業銀行推出全新親子數位金融服務「存錢日記」，透過Home Bank APP，孩子可以一站式完成零用錢的預算分配、消費管理、帳務儲蓄，從小培養理財觀念，家長亦可透過「存錢日記」把關孩子的帳戶安全，設定子女的轉帳、提款限額，隨時掌握孩子的帳務狀況，陪伴孩子跨出理財第一步。

為設計符合親子族群的數位金融服務，中國信託銀行去（2020）年針對10至18歲未成年孩子與家長，進行超過40場客戶訪談，深入了解親子金融互動與零用錢管理情況，最後分析近2000份調查問卷發現，未成年子女接觸金融服務，家長最擔心子女亂花錢（55％）以及害怕子女受騙（25％），也有近5成家長認為現行的金融服務介面對孩子不夠友善，逾8成家長期望能有數位工具輔助孩子管理帳務，同時教育金融知識及儲蓄習慣。一位高二的同學說，零用錢領現金就想花掉，存在銀行帳戶比較不會想動那些錢；另一位家長表示，希望透過零用錢讓孩子養成儲蓄習慣並有預算分配的概念。

專為親子設計的數位金融服務「存錢日記」，家長與子女皆需持有中信銀行存款帳戶並開通網路銀行，孩子透過Home Bank APP提出申請，連結至家長的Home Bank APP，家長不需切換帳號，就可檢視子女的資產概要，並能隨時設定子女轉帳、提款與簽帳金融卡刷卡限額及帳務交易通知，讓家長輕鬆陪同子女自主理財。

透過「存錢日記」，孩子除了可使用預算規劃、自動記帳功能外，還可透過「養定存怪」功能自行設定定存金額與期間，定存門檻只需新臺幣1000元，就可以養一隻可愛的定存怪，養成孩子自主管理、定期儲蓄的習慣。

另外，根據子女的收支狀況，「存錢日記」將定期更新個人形象樣板，如飲食消費比例較高，系統將自動產出「專業吃貨」的可愛圖片，按下分享鍵就可轉貼至個人Facebook或IG的限時動態，個人形象樣板款式超過20種，吸睛的圖文連結青少年熟悉的限時動態呈現，讓孩子在遊戲中了解銀行業務，培養理財習慣。