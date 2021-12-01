陸委會主委邱太三多次呼籲兩岸要溝通對話，不過，邱太三在日前舉行的陸委為諮詢委員會議上表示，中共後續對台工作料將更加積極推進「反獨促統」，但因一再對台灣採取負面恫嚇作為，致兩岸關係難以開展。

陸委會今日發布日前舉行的第31次諮委會與會委員發言重點，會議主題為「中共『十九屆六中全會』觀察」。

有學者引言指出，「六中全會」通過第三份歷史決議，鞏固習近平領導核心地位，公報與決議對習的評價，已完全超越毛澤東、鄧小平，將開啟習長期執政時代。習在「二十大」延任已成定局，且在2027年「二十一大」交棒機率不高，目前也無可預期的接班人，值密注中共權力繼承安排及體制的可能變化。

在中共對外關係方面，與會學者提及習近平與美國總統拜登視訊峰會，刻意凸顯台灣議題為當前美中最敏感與可能引爆衝突的議題，進而強調雙方必須管控好台灣議題。

與會學者認為，本屆美國安團隊處理事務相對穩定，政府也應增加其對我兩岸政策瞭解。

有關台海安全議題國際化趨勢，與會學者建議台灣需有避險策略，以應對中共區隔分化我政府與民眾的兩手策略，並防範中方對台促談壓力。

學者說，兩岸在短期內雖不致演變成兵兇戰危局面，但共軍隨時都在做武力犯台的準備，外界亦警示中共2027年建軍百年前後可能蠢動；建議持續關注中共軍力發展與軍備研發，台灣須不斷提升防衛作戰準備。

與會學者對兩岸關係發展提出建言，希望兩岸之間能透過各種管道互動、開展兩岸正常交流，增進瞭解、避免誤判；並對陸生、陸配等做好關心照顧，區隔中共當局與中國大陸人民。

邱太三在會中指出，中共對台工作仍堅守底線思維，搭配所謂的百年新征程及美中關係發展，意圖突出解決台灣問題，後續對台工作料將更加積極推進「反獨促統」，但因一再對台灣採取負面恫嚇作為，致兩岸關係難以開展；有關後續中共內外部發展、美中互動及區域動向，均牽動台海情勢發展，政府將密切關注並妥慎評估應處。