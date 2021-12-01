衛福部南港衛生大樓在1965年美援時期落成，當時台灣遭霍亂、鼠疫、瘧疾等傳染病肆虐，疫情嚴重，因此大樓最先使用單位包括血清疫苗研究製造所，以及疾管署的前身瘧疾研究所，2015年6月26日被登錄為歷史建築，衛福部去年核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，要將南港衛生大樓，打造成功能與歷史文化價值兼備的國際級實驗大樓，並在日前經文資會審議通過。

為了整合感染管制、疫情監測等業務及國家衛生指揮中心（NHCC），衛福部去年核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，要將南港衛生大樓，即現在的疾管署昆陽實驗室，改建為2棟分別占地4500坪及1萬4000坪的建築，打造功能與歷史文化價值兼備的國際級實驗大樓。

台北市文化局11月29日舉行文化資產審議委員會，疾管署在會中說明，將把中央棟及上頭的花格磚原地原物保留，修復後再利用為圖書展覽室使用；欲拆除的南北棟則會透過設計手法保留立面意象，並依原高度切分裙樓及塔樓2個量體，還原歷史建築的空間脈絡，同時保留部分原件，與園區內公共藝術與景觀造景結合，目標2027年完工。

疾管署表示，防疫中心計畫總經費約40億元，已通過環評與文資審議，待通過都審後將進行細部設計和審查工作，預估在2023年開始招標並動工，目標2027年完工啟用，盼提升檢驗研究、疫苗研製、疾病防治等防疫能力至國際一流水準。

文資委員則提醒，中央棟因屬原地原物保存，於施工期間應特別注意歷史建築之監測保護，確保其完整性及安全性。