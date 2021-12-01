新冠病毒新型變異毒株omicron的出現，避險氛圍籠罩全球金融市場，各國政府緊急重啟邊境封鎖。瑞銀財富管理投資總監辦公室1日指出，突變病毒目前情況十分不明，市場的擔憂可以理解。 「不過，我們建議投資者不要倉促調整策略！」，投資人要從市場場的劇烈波動中學到教訓，例如過往一直提醒的「應保持投資組合多元化」，投資紀律要事前做好。

瑞銀財管團隊指出，因應omicron的未知程度，投資人現在可以考慮增加防禦性行業的配置，如系統性風險 即貝塔值約為0.8的醫療保健行業；此外，還可以增加對包括避險（對沖）基金在內的另類投資，其中許多在股市下跌過程維持出色的表現。

基於對omicron的憂慮，上周五至今引發（石）油、（黃）金價格的回跌，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，除非疫情顯著惡化，否則油價還會走高。戰略石油準備釋出並無法解決長期投資不足造成的供給缺口，油價仍有進一步上行空間，布蘭特油期價格到2022年6月，估計將由目前的75美元/桶，走升至85美元/桶，能源股是全球經濟增長的贏家之一，目前的估值尚未完全計入油價漲幅。