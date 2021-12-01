落實第6次全國農業會議決議，農委會水產試驗所在高雄沿近海資源研究中心創立全台首座「水產加值打樣中心」1日揭幕。

水試所成立的全台首座「水產加值打樣中心」，主要服務宗旨是提供漁民與漁民團體利用國產溯源、產銷履歷或有機驗證等水產原料，目前優先以「汆燙(蝦、貝類)」、「熟成(一夜乾)」及「乾燥(烏魚子)」為免費打樣施作品項，及利用所配置的相關加工設備及品質分析儀器進行加工技術輔導並建立標準製程。

水試所指出，打樣中心也提供技術諮詢服務，導入食品良好衛生規範準則(GHP)及危害分析重要管制點 (HACCP) 的自主管理概念，協助漁民從源頭管控風險及設立品質安全界限。

另外，水試所指出，打樣中心也藉由媒合相關協力單位協助漁民將自己所生產原料加工成產品以包裝上市，落實農業六級產業一元化的管理與行銷制度，在促使產銷穩定、創造增加漁家收益與確保消費者安全下創造多贏策略，提升整體漁業產值。

農委會補充指出，農委會以冷鏈、初級加工及鼓勵外銷等3措施來穩定農產品價格及健全產銷調節。其中，為強化農產品加工對六級產業發展助益，積極推動農村初級加工場政策，並於2020年3月26日發布「農產品初級加工管理辦法」，正式納管水產品初級加工。

在水產品初級加工上，農委會指出，也訂有「水產類適用之特定品項產品及加工方式」，包括「分級」、「二去三去」、「分切(帶骨、不帶骨)」、「汆燙」、「熟成」及「乾燥」等六大類加工類型，以後漁民或漁民團體若從事水產初級加工業務，得檢具相關文件向所在地之直轄市、縣(市)政府主管機關提出申請，經審查通過者，核發登記證。