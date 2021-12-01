星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、摩羯座、天蠍座的女人報復心最強，只要遭受傷害或背叛，絕對不會忍氣吞聲，會把這筆帳記在心裡，找到機會就狠狠地展開回擊。

▍1.雙魚座

雙魚女平時待人很溫柔，容易使人失去戒心，其實她們的報復心很強，只要惹毛她們，後果將不堪設想。雙魚女看似好相處，其實她們很愛計較，又會記恨，只要受過氣就會把這筆帳記在心裡，再找機會給對方致命的一擊。很少人能真正看透雙魚女的真實想法，總會以為她們看起來柔弱、楚楚可憐，很容易被欺負，殊不知在她們報復的時候，對方連自己是怎麼被擊倒的都不知道。

▍2.摩羯座

摩羯女穩重又堅強，事業心很重，在職場上很有野心，希望能成功闖出一片天，她們希望能用實力來證明自己，如果有人破壞她們努力爭取的事物，忽視她們付出的心血，她們絕對不會放過對方，遭受到怎樣的對待，就會找機會回擊，讓對方也嘗嘗自己經歷過的痛苦，絕對不會默默把淚水往肚裡吞，是屬於報復心很強的類型。

▍3.天蠍座

天蠍女給人「冰山美人」的印象，習慣與人保持距離，顯得有些冷淡，她們認識一個人時，往往要花很長的時間觀察對方，等到完全信任對方，她們才會真心相待，但是如果遭受到對方背叛，將會遭到很嚴重的反擊，天蠍女的報復心非常重，就算現在沒有機會報仇，她們也能靜待10年、20年，直到抓到機會，就會把對方整到生不如死。