台北101大樓攜手楊英風美術館，自12月1起至2022年2月25日，展出台灣國寶級藝術巨匠楊英風、楊奉琛父子一系列最具代表性的現代景觀雕塑及雷射藝術作品30餘件，從歡樂耶誕、元旦跨年、農曆新春，直到元宵佳節的連串節慶氣氛中，將國際地標台北101大樓一樓大廳及戶外廣場打造為獨一無二的公共藝術新地標。

楊英風尊重自然環境與人文關懷，並透過公眾的參與，積極實踐他「天人合一」的創作精神。其子楊奉琛先生則是在良好的藝術環境下耳濡目染，扮演著承先啟後的重要角色，他經年致力於光效雕塑、雷射藝術及公共藝術的領域；為了呼應台北101大樓典雅莊重的外觀形象，此次的大型景觀雕塑特別集結楊英風、楊奉琛中後期的代表作品，不鏽鋼鏡面材質的鑄造、現代簡約的造型與台北101大樓建築特色融合，也象徵著2022年即將迎來的美好「希望」。

台北101董事長張學舜則表示，101辦公大樓化身當代美術館，希望透過美學療癒人心，此次策展是楊英風歷年國內展出大型作品最多的一次，就像作品「梅花鹿」是楊英風在50年前的創作，象徵並肩同行，走出自己的道路，恰恰呼應楊英風美術館的主題「2022希望」。