林哲熹、閻奕格及「木木」林葦妮為動畫作品《2049＋絕處逢聲》「獻聲」演出。（陳俊吉攝）

林哲熹、閻奕格及「木木」林葦妮為動畫作品《2049＋絕處逢聲》「獻聲」演出。（陳俊吉攝）

閻奕格為動畫作品《2049＋絕處逢聲》「獻聲」演出。（陳俊吉攝）

林哲熹為動畫作品《2049＋絕處逢聲》「獻聲」演出。（陳俊吉攝）

林哲熹、閻奕格以及「木木」林葦妮為台灣首部與影集同名IP的動畫作品《2049＋絕處逢聲》「獻聲」演出，1日舉辦首映會，林哲熹笑言：「這是我演過長相最帥氣的角色！」引起台下哄堂大笑。林哲熹和閻奕格在影集中聲演男女主角，看似毫無交集的兩人其實不是首度合作，林哲熹表示他們分別是電影《樂獄》的主演和主題曲演唱者，曾在首映會有一面之緣，他在配音時原本沒認出閻奕格的聲音，後來才知道是對方：「很像我們一起演了一部戲！」

林哲熹在影集中聲演宮廟少年，除了學習官將首的術語，難免有些髒話和怒吼，「每次不能配太多，聲音會爆掉！」尤其偶爾有一些呻吟吶喊聲，「在現場微尷尬！」還慶幸自己臉皮厚，「想像我在拍漫威，而且只要你不尷尬，就是別人尷尬！」他還直接問配音老師：「要不要叫再長一點，嘶吼一點？」

閻奕格自認平時講話很Man，特地為動畫變聲、調高音頻，連粉絲都直呼驚訝：「哇！那是誰？」她笑說要把自己想成20歲出頭綁著馬尾的學生妹，被問到配音的困難之處，她表示其中有一場尿失禁的戲份，「看到畫面時有點嚇到，不知道如何代入，後來想到比賽時候胖了30公斤，想要遠離全世界，不想讓任何人看見，套入這個心情，眼淚就立刻掉出來。」另外還有幾場為了阻止政府都更拆房而哭喊的戲，「情緒一出來，沒有在乎我唱歌的嗓子，直接喊出來，很爽！」她在劇中正義感十足，回憶自己學生時期也是如此，「只要同學被欺負，就會站出來，牡羊座很衝動！」

《2049＋絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音）為了要籌爺爺生病千萬手術費，於是與夏雨（閻奕格配音）展開行動以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，閻奕格形容這場歌舞大賽，讓她回想起昔日在《超級星光大道星光傳奇賽》時，晉級標準有一部分比例是人氣投票，「當時各屆都有選手回來參賽，擔心觀眾不認識我，因此心中壓力山大」。

當時她孤身從美國飛來台灣比賽，在台灣沒任何家人與朋友，每天困在租屋房間，自己買菜煮菜，鮮少有人可與她分享比賽時的緊張與壓力，她以陳奕迅一曲〈我們都寂寞〉，唱出所有在外地打拼人們的孤單心境，獲得滿堂彩。閻奕格透露：「當時網路還不發達，因此每個觀眾意見都更真實。」但她坦然面對選擇以把歌唱好為首要目標：「說不在意（評論）是假的，沒什麼好控制的，Let it go！」最後她拿下該節目的總冠軍，更是簡訊人氣王。

「木木」林葦妮表示因為父母都是老師，自己過去也很喜歡去唸故事給小朋友聽，這次很開心總算圓了配音夢，她更透露人生一大心願：「我希望在死掉前可以為《玩具總動員》配音」！」因此經常在網路上找卡通的影片，自行重新配音，雖然皮克斯還沒看到自己，但已被《2049＋絕處逢聲》製作公司「冉色斯」看見，興奮說：「向前跨一大步！」她也透露這次很榮幸能透過聲音和林哲熹、閻奕格一起共演動畫影集：「跟兩個大前輩一起合作真的非常開心，看到海報的時候都哭了！」她在影集中飾演氣質高雅的AI機器人，最困難的是要一口氣說出一長串的科技名詞加英文，但她努力克服問題，不過林哲熹開玩笑說，配音時聽到她沒有情緒的機器人聲音會有點惱怒，「我在這邊很激動，她也太輕鬆了！」

由冉色斯動畫、台灣大哥大myVideo與瀚草影視出品，華研國際音樂原創歌曲的動畫影集《2049＋絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音），在爺爺急需醫藥費之際，發現成為釘子戶的好處；為了向建商謀取暴利，他決定與反對社區改建的女孩夏雨（閻奕格配音）合作，將爺爺留下的宮廟申請為古蹟。他們展開行動，以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，阿威與夏雨的感情也日漸升溫，並陷入了親情、友情甚至是愛情的掙扎。該影集自12月4日起每週六晚上十點於myVideo首播。