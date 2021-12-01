民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴，檢警昨火速前往板橋馥都飯店拘提林男，新北市長侯友宜今出席六大團體共同捐贈新北市輪椅150台及助行器65台捐贈儀式呼籲，只要發現周遭的人有人被施暴，要勇敢站在正義的一方，站出來檢舉通報讓我們警方及時能夠介入，這樣就可以制止一個家庭暴力事件的發生。

對於高嘉瑜在飯店遇到暴力事件，飯店人員都沒有察覺到，市府有可能會請觀旅局再幫忙加強宣導或是訓練嗎？侯友宜說，家庭暴力防治法是他在刑事警察局任內，跟很多關心這個議題的好朋友們共同訂定，希望受暴者要勇於站出來，對於施暴者我們要嚴厲的懲罰跟處理。

他希望不管是鄰里、不管是各行各業，只要看到有人受到家庭暴力，不管是兒童、老人、或是婦女，甚至其他的性別的人，我們都要勇於出來通報，讓我們的力量、社會的關懷面能夠進到家庭暴力裡面去讓受暴者得到適度的照顧。

另對國民黨中央委員在網路留言說高嘉瑜委員是「被打活該」，侯友宜說，對家庭暴力的施暴者，都要做嚴厲的譴責，他相信這是每一個人應有的態度，更要隨時看到需要被照顧的受暴者，我們都要給予支持的力量。

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