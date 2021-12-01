佩甄今亮麗出席台灣黑熊曲奇餅1日公益店長活動。（羅永銘攝）

有「台灣好媳婦」之稱的女星佩甄今（1日）出席1日公益店長活動，醫生老公王祚軒因工作頻繁往返兩岸，這2年疫情攪亂，隔離讓夫妻倆聚少離多，老公原定6日返台，但日前中央頒布14日後可選「7加7」檢疫，所以佩甄老公有意延後，令她忍不住抱怨，還為此特地去土地公廟筊杯，交由土地公來決定老公回台時間，所幸最後一家4口能團圓過聖誕節。

佩甄的老公有2家醫美診所，員工約30人，三級警戒期間，中間停業2個月，薪水照發、店也照開，損失慘重，不過，她說疫情趨緩後，客人回流，生意變得不錯，笑說：「大家好像覺得要把臉來弄一下。」她也透露老公有意將版圖擴大，服務更多人，但認為老公太累，所以希望他腳步放慢一點，能多點時間陪她。

疫情讓老公有時一待大陸就是2、3個月，但佩甄一點也不擔心老公在大陸包二奶，「因為他真的不大會花錢，要錢的我猜他應該沒有辦法」。她也會技巧性查勤，表示老公如果到飯店，都會問他飯店房型如何，要求拍給她看，一早也會與老公視訊通話，仔細看看他身邊有沒有別人，她講著講著，忍不住說：「很辛苦啦！」

對於民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，震驚社會，佩甄說只要看到男生發脾氣時會摔東西就不行，因為這種人EQ很差，哪天踩到他的底線，一定會情緒失控，所以若遇恐怖情人的話「要有技巧地躲避、裝忙，慢慢飄走，不要激怒他」。