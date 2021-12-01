美國和歐洲指數期貨在周三上揚，油價上漲，讓港股扭轉了前一日的拋售。美聯準會周二出現鷹派立場，美股周二收黑，但不影響港股發展。

周三香港恆生指數收漲183.66點或0.78%，為23658.92點。國企股(H股)漲57.75點或0.69%，為8426.24點。

連跌兩日的網路科技股回升，美團漲2.8%，騰訊漲2%，網易漲4.2%，惟阿里巴巴續下挫1.26%。

短視頻公司快手漲2.9%，報87.4港元。工信部官員與快手展開交流座談，雙方就推動國產消費品、提升品質、創造品牌進行了交流。

煤炭股漲3.2%。兗州煤業漲8%，久泰邦達漲6.7%，中煤能源漲6%。

汽車股漲2.7%，為表現第二好的板塊。理想汽車漲8.5%，報142.3港元。高盛認為明年理想新車X01競爭力大，將目標價從240港元上調至248港元。

博奕股依然受壓，銀河娛樂跌3.8%，新濠集團跌1.2%，金沙跌4%，永利澳門跌8%。

太陽城集團今日停牌；凱升控股跌9.5%。太陽城全面關閉所有賭場貴賓廳，意即關閉了公司最重要的營收來源。