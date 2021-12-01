全球疫情趨緩，疫苗施打率漸增之下，奢侈品產業2021年開始回溫，不少大品牌甚至表現比2019年時來得更好。紅木-KY(8426)下午舉行法說會時代理發言人蘇斌慶指出，10月營收表現還不錯，11、12月雖然沒有更好，但也差不到那裡，預期第4季將攀上今年度的高峰。依目前在手訂單來看，明年首季會比今年首季來得好，但比不上今年第4季。

紅木專精於全球性高級精品名牌店的裝潢，前5大客戶是全球知名品牌，包括LV、Hermes等，觀察今年全球知名的奢侈品牌的營運表現，LV2021年前3季和2019年未發生疫情時相比，美洲及日本市場都成長超過兩成，Hermes2021前3季和2019相比，不含日本的亞洲成長69%、美洲成長30%、歐洲成長1%。蘇斌慶說，美國、中國大陸奢侈品產業恢復成長，歐洲也開始漸漸成長，接下來兩年榮景可期。

紅木這兩年新增做印度皇家的珠寶品牌Malabar Gold&Diamond的客戶，去年紅木營收約7.8億，其中印度客戶就貢獻約1.5億元左右。受惠印度客戶今年全力衝刺當地市場，也想走出印度往其它各國拓點，這兩年加起來有300家店，明年將再有200多家，蘇斌慶指出，雖然案子小但是能夠標準化生產，所以可以做大量，是對營運貢獻不錯的客戶。

紅木新加坡的新廠將享有稅務優惠，可望成為營運成長新動能，此外，紅木也研發新材料、新工法，用於特殊奢侈品裝潢工程，新廠新增的產能將考慮承接高檔居家及商業空間裝潢。另外，也考慮跨足業務領域，例如豪宅及遊艇，現在還在洽談中，預期最快情形會在明年上半年會有更進一步的答案。