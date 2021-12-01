金寶(2312)今舉行法說會，公司第三季淨利為2.85億元，EPS為0.04元，累積前三季淨利為5.81億元，EPS為0.13元。今年前三季業外虧損4.03億元，遜於去年同期4.36億元獲利。第三季每股淨值為11.13億元，優於去年第三季的10.88億元。金寶總經理陳威昌表示有信心明年營收維持2位數的年增，但目前看到長短料的問題仍然嚴重，能不能精準配成套的料出貨是關鍵。對於市場傳出低軌衛星Spacex恐面臨破產危機，陳威昌表示，低軌衛星單一客戶不能回答，只能說合作關係持續，沒有改變。

陳威昌表示，2022年是忙錄的一年，今年公司有不錯突破，因應訂單增加，有擴產的動作。今年前3季的營收達1014.13億元，年增11.8%。2022年的擴產有3大產區，包括菲律賓、泰國和中國岳陽等，都是配合客戶的需求。今年公司反應成本料源上漲，也調高產品售價，今年的ASP優於去年，預期明年也可望維持ASP向上的趨勢。今年前3季的毛利率為7.02%，優於去年同期的6.5%。

陳威昌表示，明年菲律賓就會增加一個工廠，預估明年下半年量產。

據了解，新金寶集團截至2021年第3季，在菲律賓員工人數有1.34萬人，累積總投資額達到菲律賓披索82.19億元(約新台幣45億元)，主要投資地點位在馬尼拉南部的八打雁省(Batangas)。主要客戶是智慧家電龍頭廠戴森(Dyson)，產品包括吹風機、吸塵器，還有電源管理產品等。明年還會有Dyson的新產品，而且量也會放大。

至於泰國，金寶在泰國有2大陣營，一個是在馬哈差是4個廠區，碧武里8個廠區，並有一些衛星廠在該園區之內。馬哈差已經用了3個廠區，現在要啟動第4個廠區，以因應客戶訂單量的增加。碧武里8個廠區已經有1個在營運中，第2個和第3個正在建置，預計在明年中，碧武里的8個廠就會滿了。金寶因應客戶的需求現在又開始在泰國尋找新的土地，希望再建一個類似碧武里的廠區。至於中國岳陽產區的擴廠，主要是舊客戶，而金寶因應客戶需求將生產地移至岳陽。