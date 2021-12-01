地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（1）日16:57台灣東南部海域發生芮氏規模4.4地震，地震深度16.5公里。各地最大震度台東3級，花蓮2級，屏東1級。

7：17東南部海域規模4.6地震 最大震度4級
日本爆Omicron首例 30多歲男自納米比亞入境確診
威懾陸 4艘不錯 8艘更好 美促盟友多派航母到太平洋
全台急凍連冷6天 乾寒10度！又有颱風恐生成
#16 #57 #東南部海域 #地震 #規模4