16：57 東南部海域規模4.4地震 最大震度台東3級 17:062021/12/01 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（1）日16:57東南部海域發生芮氏規模4.4地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（1）日16:57台灣東南部海域發生芮氏規模4.4地震，地震深度16.5公里。各地最大震度台東3級，花蓮2級，屏東1級。 7：17東南部海域規模4.6地震 最大震度4級 日本爆Omicron首例 30多歲男自納米比亞入境確診 威懾陸 4艘不錯 8艘更好 美促盟友多派航母到太平洋 全台急凍連冷6天 乾寒10度！又有颱風恐生成 #16 #57 #東南部海域 #地震 #規模4 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸2025年大數據產業規模 目標突破3兆 15:092021/11/30 財經 台積電3奈米 開始試產 04:102021/12/01 財經要聞 鋒面雨彈開炸 北北基等5縣市大雨 晚起2地迎14度低溫 10:242021/11/30 生活 全國工科技藝競賽 公東高工摘2金手獎4優勝 14:002021/12/01 寶島 風電併網裝機容量 五年增一倍 04:102021/11/30 全球財經 土城員和青年社宅coming soon 青銀安心住 09:002021/11/30 政治 大陸094核潛艦罕見浮航通過台海 專家大膽研判 13:022021/11/30 政治 我見我思－中國房市泡沫修正 持續關注硬著陸風險 04:102021/11/30 專題周報 國4豐勢交流道西入匝道開放通車 封閉資訊更新 11:332021/11/30 社會 生活熱門新聞 大學啥科系超夯卻很慘？鄉民點名3系所：沒考執照就廢掉 - 生活 林秉樞月花5萬住飯店 內行列費用明細喊：划算 - 生活 開幕3天退燒？台中一蘭沒人排 網曝真相：苦了小7 - 生活 日本泡麵上的圖示代表什麼？專家揭密：千萬別在這裡吃 - 生活 幫高嘉瑜買藥查無異狀？網怒湧飯店臉書、google一星洗板 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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