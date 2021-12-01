台中市府改善治安，稽查電子遊戲場消費環境是否違法，市府1日表示，市長盧秀燕採「降低新設家數」、「查獲賭博即命令停業」雙軌管理，自縣市合併後，電子遊戲場業家數已由282家降低至185家，降幅達34.4％，統計2019至2021年期間，每年僅核發2家，累計核發6家，為合併後歷任市長最低。

針對梧棲兩家電子遊戲場設立時間，市府調查均於2002年設立在案，為2010年12月25日縣市合併前的原台中縣時期，市府強調，聯合稽查小組將持續稽查，維護消費安全。

市府表示，盧秀燕上任後即宣示以淨化消費環境為首要任務之一，遏止不法電子遊戲場業者，利用電玩機台暗中從事賭博行為，嚴重影響社會善良風俗，衍生社會治安問題。

市府針對電子遊戲場業審查均採嚴格標準，由都發局、消防局共同會勘符合規定後，才核發電子遊戲場業營業級別證，統計2019至2021年期間，每年僅核發2家，累計核發6家，為合併後歷任市長最低。

警方查獲涉犯賭博業者，市府立即依《電子遊場業管理條例》第31條規定命令停業，若查獲賭博並有罪判決確定，市府即廢止該電子遊戲場業級別證。

市府表示，自2019年以來已廢止4家電子遊戲場業者，命令停業計1家、自行歇業計6家。