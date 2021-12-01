在美國聯準會主席鮑爾言論偏向「鷹派」後，美元匯價下滑。人民幣兌美元在岸價（CNY）1日上午開高後，迅速突破6.37、6.36關卡，早盤最高曾經來到6.3596。

惟最終漲勢無法維持，1日下午收報6.3705，較11月30日4時30分收盤價跌4基點，止步兩連漲，暫時脫離六個月高位。全日在6.3596至6.3700之間波動。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價1日報6.3693，上調101基點；11月30日中間價報6.3794，30日官方收盤價報6.3701。