看準後疫情時代，自煮風潮盛，再加上彈性蔬食人口已直逼30％大關，富味鄉挾著甫獲食品界米其林iTi風味絕佳一星獎和經濟部主辦的新味食潮獎的雙料得獎光環，趁勢推出薑麻油新品，呼應農曆年餐飲年菜旺季需求。

富味鄉行銷部產品經理王惠宗表示，台灣人偏愛薑麻口味的料理，特別對已達到13.8％的素食人口、重視食療養生、或銀髮食補等族群的烹飪上，都是不可或缺的配料。然而買薑、清洗、切片等前置環節費事不說，薑片價格的季節波動頗大、而炸薑片的火候拿捏，更是不易掌握的工夫，要做到每次料理都能有穩定品質、且價格平實的薑麻油來入菜，其實是挑戰。

此次推出的薑麻油，係採用純麻油與天然薑片熬製，與一般市售商品採用薑精萃取物的方式大不相同，不但不易因氧化產生油耗味，更因為非使用薑精萃取物調製，更合適應用在燉補養生料理、麻油米糕、三杯台菜上，不僅拿下iTi風味絕佳獎一星獎，更在11月獲頒經濟部主辦的新味食潮銀質獎，未上市先轟動。