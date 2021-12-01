DHL2021全球連結程度指數報告今（1）日出爐，指出全球商品貿易量創新紀錄，亞洲商品出口、進口量預期2021年分別較2019年水準成長14.7％、9.4％。隨著「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）2022年1月生效，將對全球連結、經濟復甦及區域繁榮發展帶來更大貢獻。

DHL國際快遞亞太區執行長李植興表示，DHL將在2020年至2022年間投資約7.5億歐元，強化亞太區基礎建設及航空網絡，滿足持續增加的快遞物流需求，同時支援客戶拓展全球足跡。

DHL全球連結程度指數在2020年微幅下滑，今年再度回升。DHL國際快遞全球執行長John Pearson表示，貿易為全球各國提供救生索，DHL在從疫苗運送到電子商務發展，扮演關鍵角色。

DHL與紐約大學史登商學院1日公布「DHL 2021全球連結程度指數」（GCI）最新報告。紐約大學史登商學院DHL全球化計畫資深研究學者與主任Steven A. Altman表示，全球貿易、投資與人流恢復是好消息，全球連結可望在後疫情時代驅動強勁與長期的復甦。面對疫情的長期挑戰，向國際尋求最佳方案與資源的需求越迫切。

國際貿易從2020年中開始成長，雖然貿易商品組合出現不尋常的改變，但增長幅度超乎預期。對抗疫情相關商品貿易量暴增，而許多其他產品則出現衰退。此外，與疫情可能導致貿易轉向區域化發展的預期相反，2020年商品平均運輸距離反而更長。

世界各國的全球化程度仍逼近史上最高，並仍有大量未開發的機會。目前大部分的商業活動仍然在國境內進行，但鄰近國家間的交流已慢慢展開，而強化全球連結是帶動獲利的關鍵 。