立委高嘉瑜11月11日晚間在新北市板橋馥都飯店遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜今（1）日親自出面說明時提到，當時林秉樞多次請飯店幫忙買藥、拿冰敷袋，都沒人察覺有異。對此該飯店總經理吳百彩今回應，關於高委員入住飯店過程遇到不愉快經驗，感到非常遺憾，絕非飯店樂見，針對高委員在服務上的提示、指正，飯店若有不足部分，飯店會盡量努力提升，因檢警介入偵辦，細節不便多做說明。
林秉樞11月初入住馥都飯店，以包月5萬元租下12樓房間，以刷卡方式付款。據了解，今天凌晨警方到飯店拘提林秉樞時，一起下樓的長髮吳姓女子，在高嘉瑜11日入住前，就曾數度進出林秉樞的房間，案件爆發後，吳女又再度出現，應與林秉樞關係密切。
今晨警方詢問吳女身分時，吳女表示，只是林秉樞的朋友，因為林說心情不好，所以才來陪他。林秉樞被上銬帶走時，交代吳女替他處理飯店退房等事宜。由於吳女與本案無關，警方並未帶回訊問，故對吳女背景並不了解。
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