幼稚園的小朋友們搶先體驗在公園開心的玩滑步車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮將閒置20年的國道3號高架橋下空間活化運用，打造了全縣首座的滑步車公園。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮公所爭取高速公路局同意，接管活化國道3號高速公路竹南段橋下空間，建置縣內首座滑步車公園，經過安全檢查後，1日上午由副縣長鄧桂菊、竹南鎮長方進興舉行啟用儀式，未來提供當地有個2到5歲幼童休閒遊憩場所。

竹南鎮長方進興說，國道3號高速公路竹南段高架橋下空間，已經閒置20年沒有活化運用，長年下來雜草叢生成為髒亂死角，鎮公所109年向高速公路局爭取接管橋下空間，開始規劃興建滑步車公園，這次公園啟用後，也會分區段規劃多功能集會廣場與社區鄰里公園，讓當地居民有完善的休憩場地。

副縣長鄧桂菊表示，縣府近年推動一公園一特色及親子共遊、處處歡樂公園計畫，除了已完成的苗栗貓裏喵、竹南獅山及苑裡灣麗3座大型親子主題公園，還斥資6000萬優先遴選6處城鄉公園進行遊憩場所改造，並提出7000萬經費推動延續計畫，匡列10鄉鎮辦理一鄉鎮一特色公園，來縮短城鄉生活差距。

首座滑步車公園啟用備受地方矚目，鄰近的幼兒園的小朋友在老師帶領下搶先體驗，在公園玩滑步車、體驗土丘遊戲及方格趣味攀爬設施，場面相當溫馨。