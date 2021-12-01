日本前首相安倍晉三今天（12月1日）在台灣「國策研究院」舉辦的一場論壇做線上演講時表示，台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事，對此，北京特別是中國領導人切勿誤判，主張自由民主、人權等普世價值的人們，要規勸中國領導人不要走上錯誤的道路。中國外交部發言人汪文斌今天（1日）在例行記者會中回應：安倍胡言亂語，妄議中國內政。

汪文斌表示，日本前首相安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政。中方對此強烈不滿，堅決反對，已通過外交渠道提出嚴正交涉。

汪文斌指出，台灣是中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下了罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責。

汪文斌警告，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，任何人膽敢重走軍國主義老路，挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流。