台中市政府積極改善治安，為確保電子遊戲場消費環境符合法規，台中市長盧秀燕上任以來，不斷要求市府團隊嚴格執行電子遊戲場管理政策，落實「降低新設家數」、「查獲賭博即命令停業」雙軌管理，自台中縣市合併後，電子遊戲場業家數已由282家降低至185家，降幅高達34.4%。

台中市政府嚴格管理電子遊戲場10年減少34.4%。 表/台中市政府提供

台中市政府嚴格管理電子遊戲場10年減少34.4%。 台中市政府提供

市府表示，盧市長上任以來，均以淨化消費環境為首要任務之一，為遏止不法電子遊戲場業者利用電玩機台暗中從事賭博行為，嚴重影響社會善良風俗，易衍生社會治安問題，市府針對電子遊戲場業審查均採嚴格標準，由都發局、消防局共同會勘符合規定後，才核發電子遊戲場業營業級別證，經統計108至110年期間，每年僅核發2家，累計核發6家，為合併後歷任市長最低，且註銷歇業家數達10家，電子遊戲場實質已持續減少中。

台中市府並指出，針對警方查獲涉犯賭博業者，市府也立即依電子遊場業管理條例第31條規定命令停業，若查獲賭博並有罪判決確定，市府均立即廢止該電子遊戲場業級別證，108年以來，已廢止4家電子遊戲場業者，命令停業1家，自行歇業6家。

至於有關報載梧棲兩家電子遊戲場，市府重申均於民國91年設立在案，並非盧市長任內核發，市府聯合稽查小組將持續稽查，維護市民消費安全。