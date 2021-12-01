元大金控暨元大文教基金會今天舉辦第五屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」成果展，共有6個服務國中小學童、社區青年、視障學童、老憨兒的社福單位及學校，以食物、故事、影片及表演展現在疫情下如何堅持圓夢的點點滴滴。

這次獲得元大金控暨元大文教基金會資助圓夢的6個團體分別是：台灣I-LIFE國際行動協會、台灣城鄉永續關懷協會、台灣數位有聲書推展學會、育成社會福利基金會、愛心第二春文教基金會及新北市金山區三和國小。

今天成果展開場由「新北市金山區三和國小」同學表演計畫成果-古箏，現場11位二到六年級國小同學自信站上舞台的表現讓人驚豔！五年級簡同學說：「現在我能彈奏出許多喜歡的樂曲，很有成就感！」現場三和國小陳紹賓校長與蔡同學重現食農課程，帶貴賓與志工割稻、認識同學手繪包裝的「好穀粒米」，並送給與會觀眾。

注重食農教育的還有三峽「台灣城鄉永續關懷協會」(小草書屋)，舞台展示孩子們今年烹飪的開飯菜單，菜餚豐富運用在地食材-三峽碧螺春、有木里蜂蜜、五寮尖竹筍等。

今年元大結合金融本業，邀請志工擔任職涯探索講座講師，讓「愛心第二春文教基金會」的花東學童首次認識金融業，成果影片重現當天同學搶答提問與心得：「以前不了解金融業，透過哥哥姊姊分享職涯故事，未來多了一個選擇！」

「台灣I-LIFE國際行動協會」發起「夢想騎士公益出走課程」，元大志工加入「汐止-基隆望幽谷」出發前的團隊建立活動， I-LIFE楊仁銘執行長謝謝志工們依據自身經歷以及對16至25歲「半熟大人」細心的觀察，給予學員們專屬卡片祝福和大大擁抱。

「台灣數位有聲書推展學會」展示近期完成的「互動式線上練習平台」，並在現場邀請元大文教基金會執行長楊荊蓀搶先試用，平台透過活潑的互動來刺激視障學童的學習興趣。

「育成社福基金會」提供彩繪繽紛「紙面具」，讓現場貴賓體驗老憨兒的創作歷程。育成賴光蘭執行長並分享多重障礙學員-阿枝和小瑞的101畫作故事，其中唐氏症重度的阿枝從原本一個字都不會寫，透過藝術治療學習，到現在已經會寫自己的名字！