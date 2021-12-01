遭林秉樞指控有還手 高嘉瑜：不會跟怪物、野獸對打

民進黨立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞施暴的案件，消息曝光後已在律師的陪同下進行報案、提告，今（1）日上午召開記者會講述當初受到暴力對待的過程，下午接受媒體訪問時也說自己已經與對方斷乾淨，不會再有任何聯絡，並說對方真的是一個很可怕的人。

綜合媒體報導，高嘉瑜上午召開記者會向社會大眾講述自己遭到的暴力對待，而林秉樞凌晨遭逮後向警方供稱自己沒有偷拍，是高嘉瑜傳了很多照片給他，並針對施暴行為說「高嘉瑜也有還手」，不過高嘉瑜下午受訪時表示自己才158公分，而對方足足有180公分且力氣還很大，且因為擔心還手會激怒對方，因此自己只有挨打的份。

除此之外，高嘉瑜表示自己不可能再跟林秉樞有任何聯絡，希望對方能夠誠實面對自己的錯誤及過去，好好檢討反省，並指出其他立委透露有收到林男還曾傷害過其他女生的經驗，忍不住說「真的是非常可怕的一個人」。

高嘉瑜今早召開記者會，透露當初因為前男友傳訊息給她，結果就被林秉樞抓頭髮拖行、毆打，甚至拿走她的手機進行威脅，讓她當下不知該如何是好，被打到嘴巴都是血，臉也腫到不能看，直言「覺得我快死了」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113