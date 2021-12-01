2016年美濃大地震震撼全台，導致台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成嚴重死傷，原址重建15層新大樓取名「出雲居」，日前有網友經過，發現原址已經重建為一棟嶄新大樓，不過，原住戶何時能搬回去，要付多少錢、房子坪數多大，卻一問三不知。

2016年農曆小年夜2月6號當天，高雄美濃發生芮氏規模6.6的地震，造成附近區域部分建物倒塌損壞，位於台南永康區的住商混和大樓維冠金龍大樓最為嚴重，造成115名住戶不幸身亡，約百人輕重傷。

今年10月就有網友經過該地，發現原址重建新大樓「出雲居」，取自台語諧音「出運」，象徵這裡的住戶都有好兆頭的意涵，代表著撥雲見日，於2018年開始動工，規劃為地下3樓、地上15樓，總戶數48戶，1至3樓為診所，3樓以上則為住戶。

據ETtoday報導，外界盛傳會有30戶原住戶搬回「出雲居」，但相關細節他們都不清楚，至於何時完工，何時搬回去，分配的房屋坪數大小，要付多少錢他們都不清楚。

外界盛傳有約30戶的原住戶要搬回「出雲居」，不過他們對於相關問題並不清楚，包括什麼時候完工？何時可以搬回去、分配的房子坪數大小如何、要付多少錢等訊息一概不清楚。不過，「出雲居」所在的崑山里里長李忠信卻指出，該大樓早就完工，而且也有人搬進去，並安排垃圾車從12月1日起到該社區收垃圾，但對於大樓實際完工日期卻不清楚。

台南市工務局官員表示，「出雲居」共有33、47、49坪等3種坪數，今年9月24日就取得使用執照，代表公部門的工作已經暫告一段落，但對於是否有住戶入住，他們不清楚。目前該大樓已經在進行建築物登記，至於相關細節都由都更會進行討論。

報導指出，對照地籍謄本，目前各戶都在信託狀態，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，由於該大樓由都更重建會發起興建，為避免糾紛，才會採取信託方式，不過目前已經取的使用執照，應該是在半理產權登記階段，過戶完成後資訊就會調整。