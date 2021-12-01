華南金控自從民國96年起舉辦「一球圓一夢」棒球公益活動，迄今已邁入第15年，長期深耕臺灣基層棒球運動。12月1日華南金來到桃園市北科附工棒球場，捐贈「基層棒球培育基金」及舉辦「圓夢棒球營」，特別邀請目前在美國職棒大聯盟海盜隊1A的陳柏毓選手擔任活動宣傳大使。

陳柏毓曾經代表桃園市參加「105年華南金控盃全國青少棒錦標賽」，贏得全國冠軍並獲選最有價值球員，希望能藉由陳柏毓的經驗分享，鼓勵各位小球員能秉持著努力不懈的精神，勇往直前地朝著棒球夢想的道路上前進。

華南金由副總經理林貴姬代表捐贈「基層棒球培育基金」100萬元，用於購買球具給桃園市4所學校，包括華勛國小、大勇國小、青溪國中及龜山國中棒球隊，讓更多熱愛棒球的小朋友有更充足的練習資源，和更寬廣追夢的舞台。

隨後，華南金在同場地舉辦「圓夢棒球營」，邀請了桃園市8所學校，包括華勛、大勇、龜山、仁善、中平、龍安、水美及楊心等國小棒球隊，並聘請北科附工棒球隊總教練陳炳男及教練群開班授課，分為打擊、投球、守備及跑壘等4組訓練，希望透過專業的示範及指導，讓小朋友的球技更加精進，未來有機會成為優秀的職業球員。

林貴姬也勉勵每位小球員要努力練習，積極爭取代表桃園市參加「華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」，來日就有機會成為中華隊成員，邁向國際舞台爭取更高榮耀。

華南金15年來透過「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，投入全台各縣市基層棒球紮根工作，並冠名贊助全國少棒、青少棒錦標賽兩大國手選拔賽事，為熱愛棒球的小朋友搭建追夢的舞台，同時支持許多在台灣舉辦的國際棒球賽事，贊助中華代表隊的訓練金和參賽經費，期許棒球運動在台灣更加蓬勃發展，為台灣培育出更多的明日之星。