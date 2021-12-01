和潤企業（6592）為整合和泰集團HINO通路資源及加速大型商用貨車/客車分期付款業務發展，和潤與關係企業和昭實業共同合資成立「和勁企業股份有限公司」，並推選董事長為劉源森、總經理為林彥良。和勁企業1日舉行揭牌典禮儀式，自即日起正式營運，經營業務包括大型商用車分期付款及企業融資等服務項目，未來也將持續擴大各項企業金融分期業務項目。

和勁企業由和潤持股81％、和昭19％，目的在於整合集團兩家大型商用貨車/客車分期付款業務，將各自強項合而為一，強強聯手讓綜效極大化。為充分掌握本牌HINO通路，且大型商用貨車/客車分期業務之風險評估屬於企業金融範疇，與和潤本身消費金融有極大分野，成立專業分期公司不僅有助於強化風險管控，更可擴大經營版圖，藉此提升營運成效，為股東創造最大利益。

和潤董事長劉源森表示，大型商用貨車/客車分期業務市場一年規模超過350億元，和潤企業與和昭實業目前市占15％左右，仍有相當大的空間，加上國內前瞻基礎建設仍然活絡，宅經濟物流業持續發酵，大型商用貨車購置需求穩定成長，成立子公司和勁企業專責深耕重車分期業務，不僅本牌HINO通路擁有絕對優勢，分期掌握度可有效提升，且對外全台各地皆有服務專員，一致的專業形象服務團隊，可望確保重車分期業務的成長。未來兩年內和勁企業目標將挑戰保有總資產破百億元，並成為一家「三高」企業，高市占率、高服務品質、高知名度的企業。